Песков понадеялся, что РФ избежит "белорусского сценария" в 2024 году

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Протесты в Белоруссии не означают, что все белорусы выступают против действующего президента страны Александра Лукашенко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также выразил надежду, что политическая ситуация в России будет развиваться по собственному, а не по белорусскому сценарию.

"Что касается белорусских событий, всегда после выборов есть недовольные, всегда и во всех странах. Вопрос только в том, эти недовольные находятся в большинстве или в меньшинстве. И здесь, когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем право забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента", - сказал Песков в четверг на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ.

Он подчеркнул, что таких граждан в Белоруссии очень много. "И даже массовая акция протеста не означает, что все белорусы абсолютно выступают против Лукашенко. Нет, это не так", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что в проблемах, возникших в Белоруссии, должны разбираться сами белорусы. "Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, может ли Россию ждать повторение белорусского сценария в 2024 году (когда в стране должны пройти очередные президентские выборы), Песков заметил, что РФ - страна со своей политической культурой и со своим политическим ландшафтом. "Поэтому политическая жизнь у нас развивается по своему российскому сценарию, и будем надеяться, что так и будет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. Так, во вторник на границе Белоруссии и Украины была задержана оппозиционерка Мария Колесникова. Ее соратники утверждают, что Колесникову власти хотели насильно вывезти из Белоруссии, но она порвала паспорт. Лукашенко заявлял, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

В среду, 9 сентября, Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.