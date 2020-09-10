Россия откроет границу с Южной Осетией в ближайшие дни

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции принял решение об открытии границы с Южной Осетией, в ближайшие дни будет подписано распоряжение правительства РФ.

"По итогам заседания (оперативного штаба - ИФ) принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни", - говорится в сообщении оперативного штаба, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба ранее в четверг. На заседании председательствовала вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

30 августа президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил открыть границу с РФ 15 сентября, в связи с этим он поручил Минздраву республики нарастить запасы медикаментов для готовности принимать больных.

Выступая на заседании оперштаба по противодействию распространению коронавируса в республике, Бибилов отметил, что за это время будут согласованы действия с российской стороной и созданы одинаковые условия при пересечении границы для всех граждан республики и россиян. При этом он отметил, что если согласование с РФ пройдет быстрее (например, 10 сентября), то открытие границы соответственно тоже произойдет раньше.