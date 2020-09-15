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Россия открыла границу с Южной Осетией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией, закрытой ранее из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.

"Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

С 15 сентября граждане Южной Осетии снова смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а жители России - пересекать границу с этой республикой. Решение об отмене ограничений было принято 10 сентября по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

Кроме того, въезд и выезд из России разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах, говорится в сообщении.

Ограничения не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров России с иностранными партнерами.

Свободное пересечение границы также разрешено тем, кто задействован в работах по сертификации новых воздушных судов и поддержании летной годности самолетов отечественного производства, эксплуатируемых российскими компаниями.

Южная Осетия Михаил Мишустин Коронавирус

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