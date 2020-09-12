Хабаровск защитят насыпными дамбами в условиях паводка на Амуре

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Для защиты Хабаровска от подтопления в городе приступили к строительству насыпных дамб, сообщает пресс-служба мэрии в субботу.

Так, к вечеру рабочие должны завершить возведение дамбы в микрорайоне "Красная речка", где расположены дома частного сектора. Еще одну дамбу планируется соорудить в районе улицы Богачева. На наиболее опасных участках, которые могут быть подтоплены, устанавливаются также мощные насосы для откачки воды.

В субботу уровень воды в Амуре достиг 522 см, в то время как опасным считается уровень в 600 см. "Согласно прогнозам, к 15-16 сентября уровень достигнет отметки в 600 сантиметров. Пик паводка - в 630 сантиметров, что превышает показатель опасного явления, мы ожидаем к 21 сентября, но возможно, к нему мы подойдем даже раньше: на следующей неделе у нас снова ожидаются обильные осадки", - сказал начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации мэрии, в настоящий момент в городе подтоплены пять придомовых участков по улицам Вилюйской и Минусинской, еще три - на улице Богачева, а также часть дороги по улице Штормовой.

По словам Акимова, в пятницу в правительстве Хабаровского края состоялось совещание специальной комиссии по поводу строительства насыпной дамбы для перекрытия хабаровского Затона в районе торгового центра "Броско Молл".

"Принято решение выход из Затона закрыть. Поставлена задача заключить контракты на проведение работ и начать отсыпку уже в понедельник-вторник. Заказчиком выступает служба заказчика краевого правительства. Администрацией Хабаровска уточнены запасы инертных материалов для этих целей: сланца заготовлено достаточно. В случае необходимости мы готовы его предоставить", - добавил начальник управления.

Он добавил, что на борьбу с паводком в рамках введенного в Хабаровске режима чрезвычайной ситуации из городского бюджета выделено 12 млн рублей.

Также Акимов напомнил, что при достижении Амуром отметки в 530 сантиметров речной транспорт прекратит свою работу, так как все остановки на левобережье будут затоплены и посадка-высадка пассажиров станет невозможной. Сейчас теплоходы только вывозят в Хабаровск последних дачников. На острова напротив Хабаровска уже никого не доставляют.