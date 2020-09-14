Режим ЧС введен в десяти районах Хабаровского края из-за паводка

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в десяти районах Хабаровского края из-за паводковой ситуации, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев в видеоролике на своей странице в соцсети.

"Мы вводим режим ЧС в десяти муниципалитетах. Вода поднимается. Есть угроза серьезного подтопления. Я прошу всех глав, всех ответственных чиновников, все службы быть в боевой готовности. Не допустить ни в коем случае жертв. Здесь персональная ответственность каждого главы будет", - сказал Дегтярев.

Он также поручил оценить ущерб, чтобы возместить его пострадавшим.

Как сообщалось, режим ЧС ранее был объявлен на территории города Хабаровска.

Всего подтопления зафиксированы в 12 населенных пунктах семи районов Хабаровского края. В зоне паводка находятся 1 771 земельный участок и 19 участков поселковых дорог.

На утро 14 сентября уровень Амура у Хабаровска составил 540 см, за сутки он вырос на 10 см, при отметке опасного явления в 600 см.

У Комсомольска-на-Амуре река достигла уровня в 503 см (+10 см за сутки), опасное явление - 650 см.

В ближайшие дни ожидается дальнейший рост уровня воды в Амуре на 20-30 см.