Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24Заразились
на 12.09В России 1 057 362+5 488В мире 28 481 413+319 528

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморского края в ночь на воскресенье произошел взрыв, один человек погиб, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

По словам диспетчера, в двухэтажном жилом доме проживает 21 человек. Жильцов эвакуировали.

На месте работают специалисты, проводится разбор завалов.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, под завалами, по данным краевого управления МВД РФ, находится мужчина 1940 года рождения.

Там также приводят слова соседей мужчины, которые утверждают, что тот сначала поджег расположенные рядом сарай и гараж, после чего в его квартире произошел взрыв. На месте найден газовый баллон. В пресс-службе уточнили, что здание не было газифицировано.

Приморский край Вознесенка

Новости

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Навальный попал в больницу

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального

Россия пообещала отреагировать на возможные санкции из-за Навального
Пандемия коронавируса

Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 5 488 новых случаев COVID-19

В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Навальный попал в больницу

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');