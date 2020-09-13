Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Приморье

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморского края в ночь на воскресенье произошел взрыв, один человек погиб, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.

По словам диспетчера, в двухэтажном жилом доме проживает 21 человек. Жильцов эвакуировали.

На месте работают специалисты, проводится разбор завалов.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, под завалами, по данным краевого управления МВД РФ, находится мужчина 1940 года рождения.

Там также приводят слова соседей мужчины, которые утверждают, что тот сначала поджег расположенные рядом сарай и гараж, после чего в его квартире произошел взрыв. На месте найден газовый баллон. В пресс-службе уточнили, что здание не было газифицировано.