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В Приморье возбудили дело после гибели человека из-за взрыва в доме

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели жильца дома в Приморском крае, где из-за взрыва произошел пожар и обрушился потолок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности), говорится в сообщении.

Как сообщалось, в одном из жилых домов в селе Вознесенка в Хорольском районе Приморья в ночь на воскресенье прогремел взрыв, обрушился потолок. Погиб мужчина 1940 года рождения. 21 жилец дома эвакуирован.

Приморский край

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