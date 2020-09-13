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На выборах пензенского губернатора проголосовали более 40% избирателей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Явка избирателей по итогам первых двух дней голосования в Пензенской области, где жители выбирают главу региона, составила 41,18%, сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме.

Всего проголосовали 433 600 человек.

В Пензенской области также проходят дополнительные выборы депутата Госдумы. "По итогам двух дней голосования явка составила 34,38%, всего проголосовало 184 072 человека", - сказал собеседник агентства.

В выборах губернатора Пензенской области участвуют пять кандидатов. Среди кандидатов на пост губернатора действующий глава региона Иван Белозерцев, который был выдвинут партией "Единая Россия". Также на пост претендует представитель ЛДПР, депутат законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев, председатель регионального отделения "Справедливой России" Анна Очкина, кандидат от партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", депутат Пензенской городской думы Петр Чугай и заместитель главы Пензы Олег Шаляпин, который был выдвинут КПРФ.

Довыборы депутата Госдумы в Пензенской области проходят в связи с переходом депутата от "Справедливой России" Леонида Левина на работу в правительство РФ.

Пензенская область

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