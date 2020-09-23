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Паводок в Хабаровском крае затронул уже 38 населенных пунктов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Уровень Амура у Хабаровска за сутки опустился на 10 см, однако паводковая обстановка осложняется в поселках ниже по течению, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

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"На 9:00 (2:00 мск) уровень Амура у Хабаровска составил 612 см. Гребень амурского паводка смещается на участке село Елабуга - село Троицкое. В результате повышения воды в Хабаровском крае под влиянием водной стихии находятся 38 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях", - сказано в сообщении.

22 сентября в зоне паводка было 35 населенных пунктов.

На сегодняшний день всего в регионе подтоплено 54 дома, более 2 тыс. земельных и приусадебных участков и 63 участка дорог. В некоторых местах из-за разлива рек ограничено дорожное движение, спасатели помогают людям безопасно преодолеть переливы. Некоторым жителям требуется помощь в эвакуации из затопленных домов, спасении домашних животных и материальных ценностей.

Кроме того, в прибрежных поселках идет строительство дамб, создается резерв мешков с песком.

В Комсомольске-на-Амуре максимальный уровень воды в Амуре ожидается к 26 сентября. Гидрологи не исключают, что он будет выше отметки опасного явления в 650 см. В городе идет отсыпка дамб и подготовка насосного оборудования.

В пригороде Хабаровска наиболее сложной остается ситуация в селе Корсаково-2, где вода зашла в 34 дома. Там также дежурят спасатели, помогая доставлять питьевую воду и перевозить имущество.

Как сообщалось, в десяти районах Хабаровского края действует режим ЧС.

Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае оценен в 60 млн рублей.

Хабаровский край Хабаровск Комсомольск-на-Амуре

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