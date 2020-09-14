НИИ Минздрава предложил отказать в соцподдержке медикам, не прошедшим COVID-вакцинацию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России предложил лишать мер соцподдержки медиков, отказавшихся от вакцинации против коронавируса.

"Государство вправе устанавливать условия осуществления мер социальной поддержки, тем более тех, которые не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства и предоставляются по инициативе президента либо правительства. Поэтому, на наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19", - говорится в докладе ЦНИИОИЗ.

В нем отмечается, что "исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин".

Также в документе говорится, что государство заинтересовано в активном внедрении вакцины с целью сокращения распространения инфекции. "Одновременно (благодаря применению вакцины - ИФ) будет достигнута экономия средств, связанных не только с лечением COVID-19, но и с предоставлением мер социальной поддержки", - говорится в докладе.