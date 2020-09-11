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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29Заразились
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Роспотребнадзор заявил, что у вакцины "Вектора" нет серьезных побочных эффектов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По первым данным II фазы клинических исследований COVID-вакцины, разработанной ГНЦ "Вектор", препарат не вызывает серьезных побочных эффектов, заявили в Роспотребнадзоре.

"За исключением незначительной и кратковременной (1-2 дня) болезненности в месте инъекции у нескольких добровольцев, привитых в рамках клинического исследования вакцины "ЭпиВакКорона", никаких побочных эффектов не отмечено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в пятницу.

8 сентября стало известно о завершении вакцинации в рамках II этапа клинических исследований вакцины ГНЦ "Вектор". Тогда сообщалось, что все добровольцы чувствуют себя хорошо, иммунитет сформирован, и последняя группа добровольцев выписана из стационара.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что существенных побочных эффектов у вакцины не наблюдалось.

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Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 11 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Вектор

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