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Лавров отменил свой визит в Берлин

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров отменил намечавшийся на 15 сентября визит в столицу Германии, сообщили в понедельник в Министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ напомнили, что сроки визита Лаврова в Берлин, "а также модальности его совместного с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом участия в церемонии закрытия в Берлине 15 сентября этого года "перекрестного" года научно-образовательных партнёрств 2018-2020 годов были согласованы год назад и получили подтверждение в ходе переговоров в Москве 11 августа 2020 года".

"3 сентября этого года германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа", - сообщается на сайте МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "таким образом, первоначальная и основная цель поездки Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров - сильно урезанным".

"На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны. С учетом важности и успешного завершения "перекрестного" года Лавров направит приветствие участникам церемонии его закрытия", - заявили в МИД РФ.

МИД РФ Сергей Лавров Берлин Германия Хайко Маас

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