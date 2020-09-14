СПЧ пожаловался в ООН на Украину на фоне дефицита воды в Крыму

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает ООН вмешаться в ситуацию с обеспечением пресной водой жителей Крыма, в столице которого ввели жесткие графики подачи воды по часам.

"Мы обращаемся к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека г-же Мишель Бачелет Херия и комиссару Совета Европы по правам человека г-же Дуне Миятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове", - говорится в заявлении комиссии.

Его авторы указывают, что "в условиях засушливого лета обеспечить питьевой водой полуостров могла бы вода из крупнейшего трансграничного водотока – реки Днепр, но украинские власти полностью прекратили подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров" после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году.

В СПЧ считают, что канал был перекрыт украинскими властями "в нарушение международных правовых актов и абсолютно по политическим мотивам".

"Действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров считаем неправовыми, антигуманными и политически мотивированными", - заявили авторы.

По данным комиссии, в международном праве право на воду признано в качестве неотчуждаемого права человека. "В соответствии со статьей 2 Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой 17 марта 1992 года, стороны "принимают все соответствующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного воздействия на проходящие по их территориям водотоки", - указывается в заявлении.

"Этого же требуют от государств и "Берлинские правила по водным ресурсам" (2004 год), где прямо указано на необходимость бассейновых государств уклоняться от нанесения своими действиями трансграничного вреда: "Бассейновые государства, при управлении водами международного водосборного бассейна, воздерживаются и предотвращают действия или бездействия в пределах своей территории, которые могут причинить значительный вред другому бассейновому государству, с должным учетом права каждого бассейнового государства на справедливое и разумное использование вод" (Статья 16. Уклонение от трансграничного вреда)", - подчеркивают авторы заявления.