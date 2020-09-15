Введение почасовой минимальной зарплаты обсудят в России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда (почасового МРОТ) планируется обсудить в рамках предложений к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами, сообщает во вторник газета "Известия".

"Пункт "о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки" включен в перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021-2023 годы", - отмечается в публикации со ссылкой на текст соответствующего документа, с которым ознакомилось издание.

Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу. По имеющимся у газеты данным, в документе также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться "для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда".

Ожидается, что Генеральное соглашение определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Пока предложения в документ еще обсуждаются. Предполагается, что проект генсоглашения будет сформирован до конца октября, уточняет издание.

Предложение ввести часовой минимум оплаты труда было выдвинуто со стороны правительства, сообщили газете в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляют сторону работников в РТК).

Министерство труда и социальной защиты РФ готово обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки, заявили изданию в пресс-службе ведомства. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, подчеркнули в Минтруде.

Газета напоминает, что почасовой МРОТ уже утвержден во многих европейских странах, но необходимость нового показателя для России пока неясна.

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, введение почасового МРОТ не лишит работодателей возможности платить сотрудникам меньше минимального заработка, например, через договоры гражданско-правового характера, пишут "Известия".