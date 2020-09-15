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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
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Попова заявила, что случаев рецидива COVID-19 нет ни в РФ, ни в мире

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Повторных случаев заболевания коронавирусом в России и мире нет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Четко доказанных повторных случаев, кроме единичных при нарушениях в иммунной системе, не показано в мире, это правда. Таких статистических данных в России тоже нет", - сказала Попова на заседании президиума Российской академии наук во вторник.

По ее словам, "каждый объявленный случай при глубоком анализе показывает, что это не так, первичное заболевании не было коронавирусным или сегодняшнее таковым не является".

Как отмечает Попова, необходимо продолжать соблюдать масочный режим, потому что переболевшие коронавирусом могут выделять вирус до 90 дней.

"У нас есть наблюдения, и такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня - вплоть до 48-го дня, а за рубежом есть - до 90 дней. Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет. И даже если у него была тяжелая пневмония, клетки обновляются до 20 дней", - сказала глава Роспотребнадзора.

В июле главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов говорил, что повторное заражение коронавирусом - это редкое явление, которое может быть вызвано особенностями иммунной системы конкретного заразившегося человека.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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