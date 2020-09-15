Что произошло за день: вторник, 15 сентября

Суточный COVID-прирост в Москве превысил 700, фото Навального из больницы и сотрудничество с США на Венере

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса - 730 зараженных. Это максимум за последние два с половиной месяца. По всей стране 5 529 новых заболевших. Оперштаб объяснил рост по столице увеличением объема тестирования и возросшей активностью горожан. Между тем в некоторых регионах России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг половины населения.

- Навальный опубликовал свое фото из больницы. Оппозиционер написал в инстаграме, что может дышать самостоятельно. Глава СВР заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления, а в Кремле подчеркнули, что будут рады возвращению оппозиционера в РФ. ЕС же предлагает назвать создаваемый режим антироссийских санкций именем Навального.

- В РФ задумались об открытии в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. По информации источника, обсуждается открытие рейсов в Нур-Султан, Ташкент, Баку, Ереван и другие города. Первым может возобновиться авиасообщение с Минском.

- Шесть стран примут участие в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии. В октябрьских учениях будут задействованы военнослужащие РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

- Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова. В ведомстве считают, что высказывания Пашаева и Добровинского содержат признаки нарушения закона об адвокатской деятельности, а также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам профессии и этике.

- Миссия "Венера-Д" включена в проект новой космической программы РФ. В "Роскосмосе" сначала заявили, что отказываются от международного сотрудничества в проекте, который ранее предполагалось реализовывать совместно с НАСА. Но потом уточнили, что сотрудничество с США продолжится, однако американское участие будет сокращено.