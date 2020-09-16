Шойгу приехал в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Делегация Минобороны РФ во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла в Минск, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Белоруссии.

"Цель визита - обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Белоруссии и России", - сказали в ведомстве.

14 сентября президент Владимир Путин, принимавший в тот день президента Александра Лукашенко в Сочи, заявил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения на территориях обоих государств. В свою очередь Лукашенко отметил, что поручил главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед. Он предложил Путину дать такое же распоряжение Шойгу.

Кроме того, в понедельник на территории Белоруссии стартовали российско-белорусские учения "Славянское братство". В Минобороны РФ заявили, что договоренность о проведении учений была достигнута еще в октябре прошлого года, мероприятие носит контртеррористический характер.

Миротворческие силы ОДКБ проведут учения на полигоне "Лосвидо" в Белоруссии 12-16 октября с участием подразделений из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции. В июле в интервью "Интерфаксу" заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что представителей ООН пригласят в качестве наблюдателей на октябрьские учения.

Региональная группировка

Региональная российско-белорусская группировка войск функционирует с 1999 года.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

Военные объекты России в Белоруссии

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

Как сообщалось, узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.

Сообщалось, что РЛС "Волга" (расположена недалеко от города Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской СПРН, входит в структуру Космических войск. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что соглашения о размещении данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года.