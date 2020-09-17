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В МЧС назвали предварительную причину пожара в клинике Красноярска

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Причиной пожара в красноярской наркологической клинике, во время которого погибли четыре человека, по предварительным данным, стало короткое замыкание в светильнике, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Замыкание в светильнике - это предварительная причина пожара, и это не значит, что она подтвердится после окончания расследования причин пожара", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что расследование причин пожара может продолжаться от десяти дней до нескольких месяцев.

Как сообщалось, четыре человека погибли и двое пострадали во время пожара, который произошел в ночь на четверг в красноярской наркологической клинике "Чистый город". СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей. Директор частной клиники задержана.

Также учреждение проверяют Росздравнадзор и прокуратура.

Красноярск

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