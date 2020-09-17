Подозреваемого в поджоге наркоклиники задержали в 100 км от Красноярска

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в поджоге наркологический клиники в Красноярске, где при пожаре погибли четыре человека, сообщили в краевом управлении МВД. Его узнали по татуировке, которая попала на записи с камер наблюдения клиники.

Он был задержан в Козульском районе, в ста километрах от Красноярска. В полиции считают, что он пытался сбежать.

В ночь на четверг в наркологической клинике "Чистый город", которая находится в двух нижних этажах жилой многоэтажки, произошел пожар. Погибли четыре человека, пострадали еще два, 16 человек вывели из горящего учреждения.

СКР опубликовал запись с камер наблюдения, установленных в клиники. На ней видно, что один пациент ночью проснулся и начал поджигать предметы в своей палате.

В связи с пожаром расследуются два уголовных дела - об убийстве людей общеопасным способом и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем гибель людей.

Задержана директор клиники.