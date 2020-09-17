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Сгоревшая с людьми клиника в Красноярске не имела права на работу стационара

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Следователи допросили задержанную директора частной красноярской наркологической клиники, где произошел пожар и погибли люди, сообщает в четверг пресс-служба СКР.

45-летняя директор клиники "Чистый город" на допросе подтвердила, что у учреждения не было лицензии на оказание медуслуг в условиях круглосуточного стационара. Сотрудники клиники, допрошенные в качестве свидетелей, сообщили, что пожарная сигнализация сработала не должным образом, в результате эвакуация не была начата своевременно и четыре пациента погибли.

Во время пожара, который произошел в ночь на четверг в красноярской наркологической клинике "Чистый город", четыре человека погибли и двое пострадали.

По данным СКР, в поджоге подозревается один из пациентов клиники, который ночью проснулся и стал поджигать предметы интерьера в своей палате, что привело к распространению огня. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения в палате. Подозреваемый задержан, следствие будет просить о его аресте.

Были возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть людей, и об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Красноярск

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