Смертельный пожар в красноярской клинике устроил пациент

Виновника пожара не было среди погибших

Сотрудники МЧС России у наркологической клиники "Чистый город" Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пожар в клинике "Чистый город" в Красноярске, унесший жизни четырех человек, произошел в результате поджога, сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи посмотрели видео с камер внутреннего видеонаблюдения и установили, что один из пациентов поджигал предметы интерьера, в результате огонь быстро распространился по палате. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц общеопасным способом (пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Среди погибших в результате пожара поджигателя не было, его личность устанавливают.

В ГУ МЧС по региону в качестве предварительной причины возгорания называли короткое замыкание, подчеркивая, что эта версия может не подтвердиться.

Ранее стало известно о задержании 45-летней женщины - директора клиники "Чистый город". Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Как сообщалось, четыре человека погибли, двое пострадали во время пожара, который произошел в ночь на четверг в красноярской наркологической клинике "Чистый город".