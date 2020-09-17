Правительство предложило увеличить взносы ОПС и ОМС для ряда граждан

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Правительство предложило увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов с 2022 года. Такой законопроект № 1022671-7 внесли в Госдуму.

Сейчас эти люди сами платят за себя эти страховые взносы. Если доход за расчетный период не превышает 300 00 рублей, взнос выплачивается в фиксированном размере: в 2020 году. - 32 448 рублей по ОПС. Когда доход превышает порог в 300 000 рублей, взнос по ОПС увеличивается на сумму фиксированного размера +1,0% от суммы дохода. По ОМС взнос остается фиксированным вне зависимости от суммы дохода - в 2020 году он составляет 8 426 рублей.

Правительство предлагает в 2021 году оставить фиксированный размер взноса по ОПС и ОМС на уровне 2020 года, не меняя показатели (32 448 и 8 426 руб. соответственно). С 2022 года чиновники хотят увеличивать взносы на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы - на основании данных прогноза социально-экономического развития России.

Таким образом, в 2022 году взнос по ОПС увеличится до 34 445 рублей, в 2023 году - до 36 723 рублей. Взнос на ОМС увеличится до 8 766 рублей в 2022 году и 9 119 рублей в 2023 году, говорится в пояснительной записке.

В результате поступления от этих категорий работников в Пенсионный фонд России вырастут с 151,85 млрд рублей в 2021 году до почти 170 млрд рублей в 2023 году, а в Фонд обязательного медицинского страхования - с 27 млрд рублей до 29,25 млрд рублей.