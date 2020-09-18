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Задержанный отчим признался в убийстве двух падчериц в Рыбинске

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в убийстве двух девочек в Рыбинске (Ярославская область) Виталий Молчанов признал свою вину, следует из видеозаписи, распространенной Следственным комитетом России.

На видео, которое было снято во время задержания, мужчина сообщает оперативникам, что убил девочек.

Ранее в пятницу сотрудники полиции задержали Молчанова - отчима убитых сестер. Решается вопрос об аресте мужчины.

Как сообщалось, тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. были обнаружены в квартире в одном из домов Рыбинска днем 15 сентября.

Возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Главное следственное управление СКР для дальнейшего расследования.

СКР Виталий Молчанов Рыбинск Ярославская область

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