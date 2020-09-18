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Онищенко выступил против возвращения ограничений по COVID-19

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко считает, что несмотря на подъем суточного прироста новых случаев COVID-19 в России, вновь вводить коронавирусные ограничения не следует.

"Все закрывать уже не надо - хватит, назакрывались. А вот меры соблюдать с добрым чувством тревоги - это надо. А профессионалам - следить, быстро реагировать на каждый случай. А то, что повышается (заболеваемость коронавирусом - ИФ) - естественный процесс", - сказал Онищенко "Интерфаксу" в пятницу.

Подъем заболеваемости, пояснил академик, связан с сезонным ростом ОРВИ, возвращением россиян на работу и учебу и похолоданием. Он посоветовал обязательно сделать прививку от гриппа, помнить о мерах профилактики - средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции - и не планировать походы в кино.

"Стоит ограничить неуместные сходки, походы в кино и еще куда-то. Можно воздержаться от этого - есть планшет, там можно посмотреть фильм со всеми остановками", - сказал Онищенко. Он также посоветовал не забывать о витаминах, хорошо высыпаться и соблюдать режим питания.

Также академик отметил, что температура в ряде регионов, в том числе в Москве, снизилась ниже 10-градусной отметки, и заявил, что властям стоит включить отопление на объектах социальной инфраструктуры для сдерживания роста заболеваемости.

"Учитывая сегодняшнюю погоду - десять градусов - нужно уже отопление включать, особенно в больницах, школах, общежитиях. Это хорошая мера профилактики, она в итоге сэкономит деньги. Надо шевелиться, и при этом сохранять чувство тревоги", - заключил собеседник агентства.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в России продолжает расти. По информации оперштаба, в пятницу зафиксировано 5905 новых инфицированных, накануне, 17 сентября, было выявлено 5 762 случая. Более 5 тысяч заболевших в России вновь начали выявлять с 4 сентября.

Хроника 09 января – 18 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус

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