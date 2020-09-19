Мурашко попросил не забывать о соблюдении мер безопасности

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил соблюдать меры безопасности до начала масштабной вакцинации населения.

"Прошу вас соблюдать предосторожности, беречь свое здоровье и своих близких, особенно старшее поколение. Важно до тех пор, пока не начнется масовая вакцинация и все получат защиту, понести минимальные потери для здоровья каждого из нас", - сказал Мурашко, выступая на российском рок-фестивале "Вудсток" в субботу.

Ранее Мурашко говорил, что массовая вакцинация может начаться в конце ноября - декабре.

По данным на 19 сентября, в РФ уже 1 097 251 случай заражения коронавирусом.