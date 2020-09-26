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"Аэрофлот" на месяц возобновит рейсы в Будапешт

Авиасообщение возобновится для отдельных категорий граждан, российских туристов в Венгрии пока не ждут

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" на месяц возобновляет рейсы из Москвы в Будапешт, но туристы воспользоваться ими не смогут.

На сайте перевозчика доступны авиабилеты в столицу Венгрии из Москвы с 26 сентября по 24 октября. Билет на ближайший рейс обойдется в 17,8 тыс. в одну сторону. Вылеты доступны по четвергам и субботам.

В посольстве Венгрии в РФ подчеркнули, что воспользоваться рейсами смогут отдельные категории граждан. Туристов среди них нет.

"Обращаем внимание на то, что прямые рейсы не означают отмены ограничений на поездки между странами. Перелетами могут воспользоваться только лица, имеющие право на въезд в Венгрию (в случае транзита - в страну назначения) и/или в Россию", - сказали в посольстве.

В пятницу авиакомпания Czech Airlines объявила о том, что возобновит рейсы по маршруту Прага - Москва - Прага 4 октября. Они тоже не предназначены для путешественников.

Россия Москва Венгрия Будапешт Аэрофлот

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