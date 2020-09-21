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Минцифры предложило запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает запретить использовать на территории РФ, за исключением установленных законом случаев, протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в России информацию.

"По экспертным оценкам, возрастает число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования. Все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS)", - сказано в пояснительной к законопроекту, размещенному на портале проектов-нормативно правовых актов.

Ранее в СМИ сообщалось, в частности, что технологии DoH (DNS поверх HTTPS), внедряются для повышения безопасности и приватности пользователей такими компаниями, как Google, Mozilla и Microsoft. Криптографические протоколы TLS обеспечивают защищенную передачу данных между узлами в интернете, используя в процессе передачи информации сразу несколько видов шифрования.

По мнению разработчиков проекта, "применение указанных алгоритмов и методов шифрования способно снизить эффективность использования существующих систем фильтрации, что, в свою очередь, значительно затруднит выявление ресурсов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в РФ ограничено или запрещено".

Одновременно законопроект предусматривает ответственность за нарушение предлагаемого запрета в виде приостановления функционирования интернет-ресурса уполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти, то есть Роскомнадзором, не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения нарушения.

Сведения о протоколах с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования, которые можно использовать в соответствии с законодательством РФ, открыты и содержатся в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, правила ведения которого утверждены постановлением правительства РФ от 16 ноября 2015 года № 1236, отмечают в Минцифре.

В ведомстве считают, что принятие такого законопроекта поможет эффективнее выявлять в Рунете сайты с запрещенной в РФ информацией. По данным Минцифры, данный закон потребует принятия Роскомнадзором приказа "Об утверждении регламента действий по порядку определения, декодирования, фильтрации и блокировки в случае обнаружения применения протоколов шифрования, позволяющих скрыть имя (идентификатор) интернет-ресурса" в течение 3 месяцев со дня вступления законопроекта в силу.

Как сказано в пояснительной записке, законопроект "О внесении изменений в статьи 2 и 10 ФЗ "Об информации" подготовлен во исполнение пункта 1.1 протокола оперативного совещания Совета Безопасности РФ от 4 декабря 2019 года № Пр-2477 в целях противодействия распространению противоправной информации в сети "Интернет". Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения с 21 сентября по 5 октября.

Минцифры

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