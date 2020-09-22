В Минцифры пообещали учесть замечания в проекте о запрете на маскировку домена

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев пообещал учесть замечания на законопроект ведомства о запрете использования в России некоторых видов шифрования, маскирующих доменное имя.

"Полагаю, что общественное обсуждение позволит нам собрать весь спектр мнений и найти оптимальное решение. По итогам общественного обсуждения законопроекта соберем рабочую группу и обсудим перспективы внесения законопроекта", - заявил министр, слова которого "Интерфаксу" привели в пресс-службе Минцифры во вторник.

Шадаев отметил, что проблема использования протоколов шифрования является актуальной, а публикация законопроекта на площадке для общественного обсуждения - "это эффективный способ привлечения внимания к проблеме".

"Все преимущества новых протоколов шифрования запросов DNS для пользователей очевидны, но надо понимать, что их широкое распространение позволит также обходить все существующие системы фильтрации и блокировок запрещенных сайтов, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающий авторские права, контент, содержащий детскую порнографию)",- сказал он.

Так, напомнил Шадаев, в компании Mozilla в прошлом году приняли решение о включении протокола DNS-over-HTTPS (DoH) в Firefox по умолчанию, а протокол DoH уже включен в браузер Google Chrome.

"Естественно, все это создает возможности для перехода на заблокированные сайты для большого количества пользователей этих браузеров, обхода режима родительского контроля. Я не думаю, что многие родители были бы этому очень рады", - отметил он.

"Насколько мне известно, по требованию правительства Великобритании Mozilla согласилась не включать в своем браузере функцию DoH по умолчанию для пользователей в этой стране. Сделано это было во многом под давлением общественности и ассоциации британских интернет-провайдеров", - добавил Шадаев.

По его мнению, "новые протоколы шифрования меняют весь сложившийся за время существования интернета ландшафт DNS-запросов, точка баланса между общественными интересами и защитой прав отдельной личности сдвинулась".

"И мы вынуждены в новых условиях искать компромисс", - отметил глава Минцифры.

21 сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект, которым предлагается под угрозой блокировки Роскомнадзором запретить интернет-ресурсам использовать на территории РФ протоколы шифрования, позволяющие в том числе скрывать имя (идентификатор) сайта.

Согласно пояснительной записке, речь идет, в частности, о протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Целью запрета является повышение эффективности блокировки в РФ запрещенной информации. Шифрование же, пишут разработчики, снижает эффективность фильтрации трафика.

По мнению экспертов, запрет на использование протоколов шифрования технически практически не реализуем, а в случае внедрения может привести к увеличению уязвимости пользователей, так как кибермошенники смогут легко отслеживать их цифровой след.

Ранее в СМИ сообщалось, в частности, что технологии DoH (DNS поверх HTTPS), внедряются для повышения безопасности и приватности пользователей такими компаниями, как Google, Mozilla и Microsoft. Криптографические протоколы TLS обеспечивают защищенную передачу данных между узлами в интернете и используются, в частности, сервисом CloudFlare и в интернет-банкинге.