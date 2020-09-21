"Российская энергетическая неделя" в этом году пройдет в "anticovid-формате"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН), офлайновый формат которого в очередной раз подтверждался еще в июле, в 2020 году не состоится в полноценном формате.

Ранее РЭН-2020 было намечено провести 13-16 октября. Как сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго, "Российская энергетическая неделя" пройдет 11-12 декабря 2020 года в новом формате.

"Период пандемии внес существенные корректировки во все деловые события в стране и в мире. В этом году форум "Российская энергетическая неделя" состоится 11-12 декабря в молодежном anticovid-формате", - отметили в министерстве.

28 сентября вопросы подготовки к форуму обсудят на онлайн-заседании оргкомитета РЭН под председательством министра энергетики РФ Александра Новака.

"Ожидается, что в традиционном формате РЭН пройдет в 2021 году", - выразили надежду в Минэнерго.