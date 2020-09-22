В Назрановском районе решили ограничить кортежи и стрельбу на свадьбах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Старейшины Назрановского района Ингушетии на сходе решили ограничить размер свадебных кортежей и ввести штрафы за стрельбу на свадьбах из боевого или охолощенного оружия, передает корреспондент "Интерфакса". Решение принято в связи с участившимися дорожными авариями.

По рекомендации совета алимов сход решил, что отныне в кортеже может быть не больше четырех машин. В первом автомобиле будут ехать мулла и старейшины, во втором - невеста с сопровождением, в третьем - молодежь, в четвертом - родственники хозяина торжества.

Предполагается, что люди в четвертой машине будут контролировать всю колонну и своим авторитетом обеспечивать дисциплину и соблюдение правил дорожного движения.

Водителя-нарушителя будут штрафовать на 50 000 рублей в пользу местной общины, эти деньги пойдут на помощь бедным.

Также участников кортежа будут штрафовать за стрельбу из боевого или охолощенного оружия.

На выплату штрафа будут отводить десять дней. Если за это время деньги не будут выплачены, нарушителя и его семью могут отлучить от тейпа и села. Контролировать исполнение решения схода будут имамы и старейшины тейпов.

Имам мечети села Кантышево Джабраил Арчаков объяснил, что духовенство давно озабочено проблемой частых ДТП с участием свадебных кортежей. В последние несколько недель произошло сразу несколько таких аварий "с тяжелыми последствиями, с гибелью людей и враз осиротевшими детьми", добавил он. Он также пообещал, что духовенство не будет помогать улаживать конфликты, если нарушение новых правил приведет к смертельным ДТП, и решение вопроса будет полностью предоставлено правоохранительным органам.

Ранее в сентябре ингушские богословы, имамы мечетей провели заседание для выработки эффективных мер по предотвращению ДТП с участием свадебных кортежей и борьбе с бесцельной стрельбой, сообщал совет алимов республики. Поводом стала гибель трех человек в столкновении на дороге.

Как рассказывал источник "Интерфакса", Mercedes из кортежа на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. В салоне Lada зажало людей. Погибли три человека. Водитель Mercedes скрылся, а в салоне у него нашли наркотики, говорил собеседник агентства.