Суд смягчил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции снизил срок наказания фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову до 2,5 лет, а также перевел его из колонии общего режима в колонию-поселение, сообщила "Интерфаксу во вторник" адвокат "Апологии протеста" Светлана Байтурина.

В сентябре прошлого года Тверской суд Москвы назначил Кириллу Жукову три года колонии за применение неопасного для жизни насилия к бойцу Росгвардии 27 июля. Мосгорсуд отклонил жалобу на этот приговор..

По версии обвинения, Жуков ударил сотрудника Росгвардии по голове, попытавшись сорвать с него шлем, из-за чего силовик испытал боль. Защита Жукова настаивала, что он только дотронулся до забрала и нет доказательств того, что росгвардейцу это причинило боль.

27 июля 2019 года в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В этот день в центре города было много сотрудников полиции и Росгвардии, они задержали больше тысячи человек. Было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках 27 июля, затем его фигурантам либо вменили применение насилия к представителям власти, либо их дела были закрыты.