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Глава Поморья обещал вывезти технику из Шиеса до конца 2020 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Технику и имущество окончательно вывезут из Шиеса до конца декабря 2020 года, мусорный полигон там строить не будут, но свернуть все работы в одночасье невозможно, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Уедут из Шиеса и сотрудники компании-подрядчика, пообещал он.

"Официальное подтверждение о начале активных работ по технической рекультивации земли на Шиесе мы получили на днях от руководства профильной структуры правительства Москвы, управляющей проектом. Сегодня согласовываем график работ по рекультивации, они начнутся в начале октября", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Активистам, которые боролись со свалкой, он рекомендовал сосредоточиться на контроле за рекультивацией и информировать, что там на самом деле происходит.

"Мое намерение закрыть проект "Шиес" неизменно. Полигона на Шиесе не будет. Речи о завозе отходов из других регионов на нашу территорию нет и быть не может. Скандальная стройка велась не один день и не один месяц, закрыть ее в одночасье невозможно. Но она будет закрыта с соблюдением всех юридических норм - все стороны, от которых это зависит, работают в соответствии с достигнутыми и документально подтвержденными договоренностями", - подчеркнул губернатор.

В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес", куда предполагалось в том числе привозить брикетированный мусор из Москвы. Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, был признан приоритетным.

Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил первый этап инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес". Жители Архангельской области и Коми выступали против создания мусорного полигона, регулярно устраивали протесты по месту жительства, а также пытались встать палаточным лагерем в самом Шиесе.

В январе 2020 года суд потребовал, чтобы ООО "Технопарк" снесло все незаконные постройки в Шиесе.

2 апреля главы Архангельской области и Коми Игорь Орлов и Сергей Гапликов подали в отставку. Их сменили Цыбульский и Владимир Уйба. Оба выступили против обустройства экотехнопарка в Шиесе. Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Шиес Архангельская область Коми Александр Цыбульский Москва Технопарк

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