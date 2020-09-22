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"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября

"Белавиа" возобновит полеты в Россию с 30 сентября
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты в Россию с 30 сентября, сообщила пресс-служба перевозчика во вторник.

"Выполнение рейсов "Белавиа" из Минска в Москву начнется с 30 сентября в аэропорт "Домодедово", один раз в неделю по средам", - проинформировали в компании.

Пресс-служба правительства РФ 20 сентября сообщила, что Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября, полеты в Минск будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. "Аэрофлот" открыл на своем сайте продажу билетов из Москвы в Минск с 26 сентября.

Ранее "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону до 30 сентября, в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября.

Авиасообщение между Россией и Белоруссией было приостановлено в середине марта по инициативе правительства РФ в связи с закрытием транспортного сообщения из-за объявленной Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемии коронавирусной инфекции.

Белавиа

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