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В ЕГЭ в 2021 году включат вопросы о поправках в Конституцию

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Уже в 2021 году в задания для ЕГЭ по обществознанию включат вопросы об изменениях, включенных в Конституцию летом 2020 года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Изменение Конституции

Разработчики заданий (контрольно-измерительных материалов, КИМы) для ЕГЭ заявили, что планируют использовать обновленную редакцию Конституции, еще когда эти поправки обсуждались, уточнили в ведомстве.

Президент Владимир Путин предложил обдумать возможные уточнения для Основного закона, когда выступил с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. В тот же день он сформировал рабочую группу для отбора и обсуждения будущих поправок, в которую, кроме юристов и законодателей, вошли представители общественности и деятели культуры. Поправки также выдвигали в Госдуме, их предлагали региональные заксобрания и общественные организации.

Затем был принят и подписан президентом итоговый проект о поправке в Конституцию.

Из-за пандемии общероссийское голосование, которое должно было окончательно утвердить новую редакцию Основного закона, перенесли с 22 апреля на лето. В результате оно проходило семь дней, с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании составила 67,97%. По данным ЦИК, "за" поправки проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

После этого начался процесс изменения федеральных законов, чтобы они соответствовали принятым поправкам. В начале июля сопредседатель рабочей группы по поправкам, депутат Госдумы Павел Крашенинников отмечал, что изменить придется около ста конституционных и федеральных законов.

Хроника 15 января – 23 сентября 2020 годаИзменение Конституции
Рособрнадзор ЕГЭ Конституция

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