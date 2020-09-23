"Газпром Владивосток" сменил название на "Газпром трейдинг" и займется срочными сделками

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Возглавляемая бывшим руководителем аппарата правления "Газпрома" Михаилом Середой компания "Газпром Владивосток" сменила свое название на ожидаемое "Газпром трейдинг", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания также зарегистрировала новый основной вид деятельности - "заключение свопов, опционов и других срочных сделок", тогда как ранее было универсальное "вложение в ценные бумаги".

Когда "Газпром" сообщал об отставке Середы из головной компании, в пресс-релизе было написано, что он возглавит компанию "Газпром трейдинг", но не "Газпром Владивосток". Теперь поводов для недоумений не осталось.

В феврале 2020 года Середа был назначен первым заместителем гендиректора "Газпром экспорт" и гендиректором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг". Однако в июле стало известно, что "Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Середой.

Середа родился в 1970 году в Клинцах Брянской области. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. С 1999 года он работал заместителем генерального директора по финансам ОАО "Балтийская трубопроводная система", а с 2001 года вместе с Алексеем Миллером пришел в "Газпром".

Источники сообщали, что после ухода Александра Медведева Середа претендовал на пост зампреда по внешнеэкономической деятельности. Однако обязательным условием согласования кандидатуры на этот пост была известность и авторитет среди западных партнеров, чего у претендента не было. Сейчас пост зампреда по внешнеэкономической деятельности "Газпрома" и гендиректора "Газпром экспорта" занимает Елена Бурмистрова.

Под началом Середы еще в 2014 году был создан департамент 234, который сначала видел своим предназначением формирование единой политики, направленной на развитие биржевой торговли, функцию создания организатора торгов, а также другие задачи и функции, направленные на развитие биржевой торговли в России и ближнем зарубежье.

Затем он сконцентрировался на управлении и контроле зарубежных сбытовых дочерних обществ "Газпрома", коммерческой экспертизе экспортных контрактов ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт", экспертизе заявок на поставку и транспорт в рамках экспортных контрактов.