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Замгендиректора "Гипросвязи" заявил, что ограничение использования ряда протоколов шифрования в РФ не снизит безопасность пользователей интернета

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Принятие законопроекта Минцифры об ограничении использования в России ряда протоколов шифрования трафика в интернете, позволяющих скрыть доменное имя сайта, не приведет к снижению безопасности пользователей в Сети, заявил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ПАО "Гипросвязь" Алексей Васильев.

"Важно, что запрет протоколов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH и DoT, а именно эти протоколы указаны в пояснительной записке к законопроекту, не приведет к снижению уровня безопасности распространения информации в интернете. Сеть не станет менее удобной", - сказал Васильев, комментируя инициативу Минцифры.

Он отметил, что законопроектом прямо предусмотрены исключения.

"То есть указанные протоколы шифрования могут быть использованы, например, на сайтах банковских услуг, платежных сервисов, каршеринга — на любых сайтах, на которых абсолютно точно исключено появление незаконной информации", - пояснил Васильев.

Кроме того, напомнил он, разрабатываются отечественные не менее эффективные протоколы шифрования.

"Конечно, у многих экспертов, да и "рядовых" пользователей интернета законопроект вызвал много вопросов. Надеюсь, что в ходе его обсуждения мы получим от разработчиков необходимые разъяснения",- сказал заместитель гендиректора "Гипросвязи".

Он подчеркнул, что цель законопроекта абсолютно понятна и прозрачна — защитить людей, особенно детей, от вредоносной незаконной информации.

"Как известно, в России на законодательном уровне информация ряда категорий запрещена к распространению в интернете. Прежде всего, это — детская порнография, информация, побуждающая к потреблению наркотиков, к суициду, оскорбляющая человеческое достоинство, общественную нравственность и т.д. Вся эта информация признана государством и обществом общественно опасной, недопустимой в российском сегменте интернета",- напомнил Васильев.

По его словам, протоколы шифрования, которые предполагается запретить, "снижают, а то и вовсе сводят на нет эффективность созданной в России системы противодействия незаконному контенту".

"Иными словами, может сложиться ситуация, когда пресловутый "даркнет" со всеми своими торговцами оружием, наркотиками, детской порнографией и тому подобным вдруг окажется в рунете, на наших с вами компьютерах. Не думаю, что это понравится простым россиянам, особенно родителям", - сказал Васильев.

Так, только в прошлом году было выявлено более 20 тыс. случаев публикации информации о продаже и употреблении наркотиков, более 30 тыс. - с призывами к суициду, также более 30 тыс. сайтов с детской порнографией, а за все годы борьбы с распространением такого контента - в разы больше.

"Если не принять меры уже сегодня, то все это станет доступно уже завтра, когда начнется широкое внедрение новых протоколов шифрования. Получается, что в данном случае государство в защите интересов людей действует на опережение, что случается далеко не всегда",- подчеркнул замглавы проектного института.

21 сентября Минцифры опубликовало для общественного обсуждения законопроект, которым предлагается под угрозой блокировки Роскомнадзором запретить интернет-ресурсам использовать на территории РФ протоколы шифрования, позволяющие в том числе скрывать имя (идентификатор) сайта.

Согласно пояснительной записке, речь идет, в частности, о протоколах TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). Целью запрета является повышение эффективности блокировки в РФ запрещенной информации. Шифрование же, пишут разработчики, снижает эффективность фильтрации трафика.

По мнению ряда экспертов, запрет на использование протоколов шифрования технически практически не реализуем, а в случае внедрения может привести к увеличению уязвимости пользователей, так как кибермошенники смогут легко отслеживать их цифровой след.

Ранее в СМИ сообщалось, в частности, что технологии DoH (DNS поверх HTTPS), внедряются для повышения безопасности и приватности пользователей такими компаниями, как Google, Mozilla и Microsoft. Криптографические протоколы TLS обеспечивают защищённую передачу данных между узлами в интернете и используются, в частности, сервисом CloudFlare и в интернет-банкинге.

Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя инициативу министерства, пообещал, что по итогам общественного обсуждения законопроекта будет создана рабочая группа, чтобы обсудить перспективы его внесения. Он отметил, что современные протоколы шифрования, указанные в пояснительной записке, снижают возможность фильтрации трафика от запрещенной информации, в том числе сайтов, которые содержат противоправный контент (экстремистский контент, контент, нарушающий авторские права, контент, содержащий детскую порнографию).

Минцифры Гипросвязь

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