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Рядом с местом побега дагестанских заключенных нашли тайник с оружием

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тайник с оружием обнаружен рядом с исправительной колонией в Дагестане, откуда сбежали шестеро осужденных, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства не уточнил, какого вида оружие было обнаружено в схроне.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Шестеро осужденных сбежали из исправительной колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они покинули место заключения через тоннель, который прорыли под стену.

Дагестан

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