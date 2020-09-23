Рядом с местом побега дагестанских заключенных нашли тайник с оружием

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тайник с оружием обнаружен рядом с исправительной колонией в Дагестане, откуда сбежали шестеро осужденных, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства не уточнил, какого вида оружие было обнаружено в схроне.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Шестеро осужденных сбежали из исправительной колонии N2 в поселке Шамхал в Махачкале. Они покинули место заключения через тоннель, который прорыли под стену.