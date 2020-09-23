МосБиржа проводит дискретный аукцион акциями "Яндекс"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - МосБиржа сообщила, что с 12:13 проводит дискретный аукцион обыкновенными акциями "Яндекс" в режиме основных торгов Т+, поскольку их котировки за десять минут выросли больше чем на 20%.

Компания сослалась на положение Банка России № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся по регламенту.

До этого биржа четыре раза за утро сообщала, что изменяются значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков по этим ценным бумагам.

На момент публикации новости в 12:27 обыкновенные акции "Яндекса" дорожали на 12,75% к уровням закрытия вторника и торговались у отметки 5 524,8 рубля за штуку.

Во вторник вечером, после завершения торговой сессии стало известно, что планируется сделка, по которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

В среду утром основной акционер TCS Group Олег Тиньков отметил, что сделка только обсуждается и он еще "ничего не продал", но тут же пообещал, что бренд "Тинькофф" сохранится и он из банка не уйдет.

В начале торгов среды котировки "Яндекса" взлетели на 13%, TCS – на 8%

По правилам биржи, в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс МосБиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса МосБиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16:40 по московскому времени аукционы не проводятся.

В течение дискретного аукциона будет происходить сбор заявок, но они не будут мэтчиться (сводиться) друг с другом, а дальше по алгоритму, установленному регулятором и правилами биржи, будет определена цена совершения сделок на аукционе.