Россияне оформили более 66 тыс. сделок по льготной ипотеке под 6,5%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - С начала действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% в России зарегистрировано более 66 тыс. сделок, сообщили в среду в пресс-службе Росреестра.

"С 17 апреля по 1 сентября 2020 года по всей России Росреестром зарегистрирована 66 441 ипотека. Это каждая пятнадцатая сделка или 6,4% от общего количества зарегистрированных ипотек", - говорится в сообщении.

Глава ведомства Олег Скуфинский отметил, что программы ипотечного кредитования с господдержкой стали дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг. Он констатировал увеличение спроса на электронные сервисы Росреестра - с апреля по июнь около 40% сделок совершались в электронном виде, что в два раза превышает показатели нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам Скуфинского, о восстановлении и продолжающемся росте рынка недвижимости говорит количество зарегистрированных ипотечных сделок.

"Если в апреле 2020 года в связи с коронавирусом их число сократилось до 173 835, то уже в июне этот показатель составил 252 715, а в августе - 322 752", - подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что Росреестр поставил задачу всем территориальным органам по сокращению сроков регистрации каждой ипотечной сделки, оформляемой по программам господдержки.

"Мы также направили в правительство предложения по единому стандарту взаимодействия с кредитными организациями. Совместно с Банком России и профессиональным сообществом планируем создать для клиентов цифровой сервис с виртуальной комнатой для оформления ипотечных сделок в онлайн-формате", - подчеркнул Скуфинский.