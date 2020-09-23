Прокурор потребовал 6 лет для кассирши за кражу 25 млн рублей из банка

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Гособвинение потребовало назначить шесть дет колонии общего режима для кассира Луизы Хайруллиной, которую обвиняют в краже более чем 25 млн рублей у банка в Салавате. Дело рассматривает Салаватский городской суд.

По мнению прокурора, приговор, не связанный с лишением свободы, "не обеспечит целей наказания".

Мужа Хайруллиной Марата гособвинение попросило отправить в колонию на семь лет. Также обоим супругам попросили назначить по году ограничения свободы.

Пар вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата чужого имущества), Марат Хайруллин считается организатором хищения.

Деньги пропали из кассы банка в Салавате в мае. В причастности к краже заподозрили Хайруллину. Она скрылась вместе с семьей и была объявлена в розыск. 4 июля полицейские нашли ее с мужем и двумя детьми в съемной квартире в Казани. Пару задержали.

В октябре представитель угрозыска рассказал, что Марат Хайруллин был игроманом и тратил деньги в букмекерских конторах. Он проиграл большую часть украденных миллионов.

В суде Хайруллин признал вину только частично. Его жена признала вину полностью, но просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. В последнем слове она попросила учесть, что муж на нее оказывал психологическое и физическое давление, требуя взять деньги в банке, а также учесть наличие двух детей и попытку возместить ущерб.