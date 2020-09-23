Россия расширит черный список для Евросоюза

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Россия расширит на паритетной основе черный список для Евросоюза в качестве ответа на санкции со стороны ЕС, говорится в заявлении МИД России, о котором сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ", - сказала Захарова.

По ее словам, "число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза". "Указанные ограничения введены в соответствии с федеральным законом о порядке выезда из РФ и въезда в РФ от 15 августа 1996 года", - отметила официальный представитель ведомства.

По словам Захаровой, "в последнее время Европейский союз отметился рядом недружественных шагов в отношении нашей страны и российских граждан". "Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом", - подчеркнула она.

Захарова напомнила, что Москва неоднократно предупреждала ЕС о пагубности такого подхода. "Но в ЕС игнорируют наши предложения вести предметный, профессиональный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают режим санкций", - отметила она.