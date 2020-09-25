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В Кремле сочли вмешательством в дела Минска отказ Запада признать Лукашенко

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Отказ отдельных государств от признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии противоречит международному праву и является косвенным вмешательством во внутренние дела этого государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле эти решения европейских стран не приветствуют.

"Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и, по сути, они являются косвенным вмешательством во внутренние дела, - пояснил Песков. - Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией".

На отношения Москвы и Минска эти решения не повлияют, заверил пресс-секретарь.

Он отметил, что "и Белоруссия, и Россия - это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства".

После внезапной инаугурации Лукашенко его легитимность отказались признать в том числе США, Германия, Великобритания и ряд других стран.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Дмитрий Песков Белоруссия Минск Александр Лукашенко

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