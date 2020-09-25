В Кремле сочли вмешательством в дела Минска отказ Запада признать Лукашенко

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Отказ отдельных государств от признания Александра Лукашенко президентом Белоруссии противоречит международному праву и является косвенным вмешательством во внутренние дела этого государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле эти решения европейских стран не приветствуют.

"Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву. Эти решения, безусловно, не способствуют развитию диалога, и, по сути, они являются косвенным вмешательством во внутренние дела, - пояснил Песков. - Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией".

На отношения Москвы и Минска эти решения не повлияют, заверил пресс-секретарь.

Он отметил, что "и Белоруссия, и Россия - это суверенные страны, которые выстраивают свои отношения без оглядки на другие государства".

После внезапной инаугурации Лукашенко его легитимность отказались признать в том числе США, Германия, Великобритания и ряд других стран.