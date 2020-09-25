В Минздраве назвали ожидаемым рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Увеличение числа новых случаев COVID-19 было спрогнозировано, нужно продолжать соблюдать меры профилактики, заявил журналистам в пятницу главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

"Наблюдаемый в настоящее время в России подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 прогнозировался специалистами. Именно поэтому мы рекомендуем всем без исключения гражданам сохранять приверженность мерам индивидуальной профилактики - обязательно носить маски в общественных местах, тщательно мыть руки, воздерживаться от посещения массовых мероприятий", - сказал Чуланов.

Также он советует "избегать близкого контакта с людьми с признаками респираторной инфекции, соблюдать социальную дистанцию".

Чуланов объясняет, что подъем заболеваемости COVID-19 ожидался по нескольким причинам: студенты и школьники приступили к учебе в очном формате, работники вернулись в офисы, что в свою очередь увеличило нагрузку на общественный транспорт. Кроме того, летом в период отпусков большое число россиян ездило по стране, что способствовало распространению коронавируса.

"Главную обеспокоенность специалистов, вызывает массовое ослабление режима соблюдения мер индивидуальной безопасности, в особенности на транспорте. Такое положение вещей может внести значительный вклад в дальнейшее увеличение заболеваемости. Поэтому от личной ответственности каждого зависит то, какой сценарий (с коронавирусом - ИФ) мы получим в дальнейшем", - подчеркивает Чуланов.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов также сообщил журналистам, что наблюдается рост заболеваемости, который был уже спрогнозирован. По его словам, в настоящее время объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией составляет 128 тыс. коек, из которых загружено 85,8%. 23 тыс. коек оборудованы ИВЛ.

"На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации", - сказал Кузнецов.

Ранее в пятницу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов.

Впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели была преодолена отметка в шесть тысяч.