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Генштаб РФ обвинил НАТО в военной активности в 20 км от российских границ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - НАТО наращивает военную активность в 20-30 км от российских границ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ", - сказал Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе после завершения учений "Кавказ-2020".

В связи с этим, по его мнению, "тиражируемый в НАТО тезис о возросшей агрессивности со стороны России является ложным".

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В качестве примера увеличения военной активности альянса вблизи границ РФ Герасимов привел полеты самолетов и присутствие военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Учения "Кавказ-2020"

Герасимов заявил, что российское стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" не направлено против других государств.

"Как вы сами могли убедиться, в рамках учения все противоборствующие государства – условные и географически расположены на территории Российской Федерации", - сказал он.

"Традиционно, подготовка и проведение стратегического учения строились на принципах максимально допустимой открытости. Военные атташе иностранных государств были проинформированы о цели, задачах, районах, привлекаемых силах и средствах", - сказал Герасимов.

Он заявил, что учение соответствует военной доктрине России, которая носит оборонительный характер.

В пятницу на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области состоялась активная фаза СКШУ "Кавказ-2020". За маневрами наблюдал президент РФ Владимир Путин.

Герасимов сказал, что практические действия СКШУ "Кавказ-2020" были перенесены вглубь России, чтобы не провоцировать напряженность в Европе.

"Минобороны России также придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе. В связи с этим в 2020 году Вооруженными Силами не проводились крупные учения вблизи границ стран - членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" намеренно перенесены вглубь страны", - заявил Герасимов.

Новый элемент оперативного построения

Он также отметил, что российские военные на учениях "Кавказ-2020" применили опыт работы в Сирии, задействовали новую технику и показали новый элемент оперативного построения.

"Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58 общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил", - сказал он на брифинге с военными атташе иностранных государств после завершения учений.

Как уточнил Герасимов, на практике был показан новый элемент оперативного построения - мобильный эшелон. Кроме того была продемонстрирована работа разведывательно-огневых комплексов и четыре основных способа уничтожения так называемых "джихад мобилей".

По его словам, была задействована современная техника: системы ПВО "С-300В4" и "Тор-М2", РСЗО "Торнадо-Г", боевые машины поддержки танков "Терминатор", тяжелые огнеметные системы "ТОС-2", ударный беспилотный летательный аппарат "Иноходец".

Он сообщил, что высоко оценивает действия российских военных на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Герасимов также заявил, что подробные итоги учений будут подведены на разборе под руководством министра обороны РФ в октябре этого года.

Минобороны РФ Валерий Герасимов НАТО

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