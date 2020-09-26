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Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг опасных значений

В городе подтоплены дома, детсады, дачи

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре превысил 6,5 метров, подтоплены подвалы жилых домов и детских садов, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

По данным на утро субботы, уровень Амура составил 658 см при опасном значении в 650 см. В результате оказались подтоплены подвалы 47 жилых домов, четырех детских садов, дворца творчества детей и молодежи, 135 дач в пригороде.

"Сейчас гребень амурского паводка, миновав Хабаровск, проходит село Троицкое в Нанайском районе. По обновленному прогнозу пик "большой воды" у города Юности ожидается 28-30 сентября с отметкой 700 см и на 50 см выше уровня опасных явлений", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что для защиты города от паводка укрепляют Мылкинскую дамбу и дамбу по улице Дзержинского, обновляется дамба в районе частного сектора микрорайона Менделеева, на улицах в районе поселка Парковый подсыпают подтопленные места. В поселок Малая Хапсоль завезен песок, там домам угрожает поднимающаяся вода озера Мылки. За поселком Новый Мир установлено наблюдение. За последние дни волонтеры подготовили более 5 тысяч мешков с песком.

В правительстве отмечают, что городские власти неделю назад начали разворачивать в ключевых местах насосы для откачки воды. Сейчас на улицах Комсомольска-на-Амуре и окрестных поселках постоянно работает 11 насосов. Еще три насоса, переданные городу из краевого резерва, запустят сегодня.

Мэрия сформировала комиссии, которые сразу после схода воды займутся оценкой ущерба и оказанием помощи населению. Ситуация находится на контроле краевой комиссии по ЧС.

Накануне на оперативном совещании правительственной комиссии по паводкам с участием врио губернатора края Михаила Дегтярева было принято решение отнести ситуацию в Хабаровском крае к ЧС межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре

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