Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 476 713+335 488

Росавиация сообщила о частых отказах россиянам во въезде в Италию для лечения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россиянам стали чаще отказывать в пересечении границы Италии для лечения, сообщает Росавиация.

"В связи с участившимися случаями отказа российским гражданам во въезде в Италию и аннулировании выданных виз рекомендуем при принятии решения о лечении в клиниках страны воздержаться от такой поездки, если ее целью является прохождение косметических и спа-процедур, лечение методами гомеопатии, прохождение физиотерапии, услуги массажа и мануальной терапии, а также стоматологическое лечение", - говорится в сообщении.

В Росавиации подчеркнули, что курортное лечение в итальянских медучреждениях возможно при наличии у пациентов серьезных заболеваний, подтвержденных документально.

"Что касается выдаваемых пациентам приглашений, то рекомендуется обращаться в государственные медицинские учреждения (клиники) Италии. Приглашение должно быть подписано директором учреждения (главным врачом). Не рекомендуется обращаться в малоизвестные частные клиники, за услугами частнопрактикующих итальянских врачей и прибегать к услугам фирм-посредников, выдающих какие-либо приглашения (справки)", - отметили в ведомстве.

В Росавиации напомнили, что для въезда в Италию россиянам необходима специальная виза категории "Лечение". При ее получении ранее выданные шенгенские визы аннулируются.

Авиакомпаниям в ведомстве посоветовали перед посадкой усиленно проверять все документы пассажиров, отправляющихся на лечение в Италию.

В начале пандемии коронавируса Италия стала одной из наиболее пострадавших европейских стран. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране составляет более 302,5 тыс., число летальных исходов инфицированных превышает отметку в 35 тыс.

Росавиация Италия

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Что произошло за день: пятница, 25 сентября

Запуск "Союза МС-17" назначили на 14 октября

Запуск "Союза МС-17" назначили на 14 октября

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Генштаб РФ обвинил НАТО в военной активности в 20 км от российских границ

Пандемия коронавируса

Производитель "Авифавира" заявил об отсутствии побочных эффектов

Производитель "Авифавира" заявил об отсутствии побочных эффектов

Счетная палата указала, что Минфин не привел расчеты поступлений в бюджет от НДД

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Прокуратура попросила суд ликвидировать "Церковь последнего завета"

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Сын бывшего губернатора Поморья погиб в ДТП в Архангельске

Авиакомпании в августе впервые с февраля увеличили перевозки по РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');