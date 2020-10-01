Россия не вошла в список стран, для которых ЮАР открыла границы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ЮАР с 1 октября открыла границы для иностранцев, однако россияне не смогут туда полететь, сообщает BusinessTech. Россия попала в перечень стран с высоким уровнем риска в связи с коронавирусом.

В список включили все страны, где заболеваемость и смертность от COVID-19 выше, чем в самой ЮАР. В частности, это Украина, Грузия, Черногория, Франция, Великобритания и многие другие. Из этих стран ЮАР будет принимать только дипломатов, инвесторов, профессиональных спортсменов, работников с критически важными навыками и некоторых других категорий граждан. Для въезда они должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Граждане ЮАР при этом получили право въезжать на родину или выезжать в любые открытые государства.

По данным счетчика Worldmeter, с начала эпидемии в ЮАР выявлено 674 339 случаев заражения коронавирусом, 16 734 заболевших умерли.