Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В России будет создана новая партия - "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске.

"Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации (...) Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", - сообщила на съезде партии руководитель московского отделения Ольга Шалина.

На съезде члены нынешней партии большинством приняли решение о ее самороспуске. "Решением съезда партии "Другая Россия", существовавшей с 2010 года, принято решение о самороспуске партии", - объявила Шалина.

Руководящим органом новой партии стал политсовет и координаторы. Учредительный съезд пройдет в течение года с момента объявления о создании партии.

Шарина отметила, что смерть в марте этого года многолетнего лидера партии Эдуарда Лимонова стала "тяжелой утратой". "Мы должны принять эту реальность и шагнуть в будущее", - сказала она.

Как сообщалось, Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.