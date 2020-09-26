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Последователи Эдуарда Лимонова создадут новую партию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В России будет создана новая партия - "Другая Россия Э.В. Лимонова", незарегистрированная партия "Другая Россия" приняла решение о самороспуске.

"Мы считаем, что необходимо закрепить имя Эдуарда Лимонова в названии действующей живой политической организации (...) Мы начинаем наш путь к регистрации новой партии, независимой политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", - сообщила на съезде партии руководитель московского отделения Ольга Шалина.

На съезде члены нынешней партии большинством приняли решение о ее самороспуске. "Решением съезда партии "Другая Россия", существовавшей с 2010 года, принято решение о самороспуске партии", - объявила Шалина.

Руководящим органом новой партии стал политсовет и координаторы. Учредительный съезд пройдет в течение года с момента объявления о создании партии.

Шарина отметила, что смерть в марте этого года многолетнего лидера партии Эдуарда Лимонова стала "тяжелой утратой". "Мы должны принять эту реальность и шагнуть в будущее", - сказала она.

Как сообщалось, Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.

Умер Эдуард Лимонов

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Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.Во время акции "Стратегия-31" на площади Краснопресненская застава в Москве. 31 июля 2015 года.Митинг в защиту 31-ой статьи Конституции РФ в Москве. 31 июля 2011 года.Во время акции оппозиции "За честные выборы" на Площади Революции. 10 декабря 2011 года.Эдуард Лимонов во время задержания на несанкционированной акции протеста в Москве. 31 марта 2012 года.Лидер оппозиции Эдуард Лимонов после задержания. 31 мая 2013 года.Эдуард Лимонов во время презентации новой книги в Москве. 20 июня 2006 года.Эдуард Лимонов возвращается в столицу после освобождения из колонии. 1 июля 2003 года.Эдуард Лимонов участвует в демонстрации 7 ноября 1997 года
Эдуард Лимонов во время митинга партии "Другая Россия" в Москве. 31 мая 2019 года.
Другая Россия Эдуард Лимонов

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