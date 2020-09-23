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Суд арестовал всех руководителей красноярской "Общины Виссариона"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Центральный райсуд Новосибирска в среду арестовал руководителей красноярской религиозной организации "Церковь последнего завета" - Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, а также Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.

Как сообщила "Интерфаксу" помощник председателя суда Алена Зубова, суд арестовал всех обвиняемых на два месяца - до 22 ноября.

Все трое были задержаны накануне в ходе спецоперации на территории Курагинского района Красноярского края. У них прошли обыски.

По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников руководили курагинской религиозной организацией "Церковь последнего завета". Тороп называет себя сыном божьим "Христом" под именем Виссарион.

По версии следствия, для получения дохода от религиозной деятельности обвиняемые привлекали денежные средства граждан, применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.

Задержанным инкриминируют создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

"Церковь последнего завета" - религиозное движение, которое основал Сергей Тороп в 1991 году. В 1995 году религиозная организация получила нынешнее название и была зарегистрирована в министерстве юстиции. Последователи движения также называют себя "Общиной Виссариона". Они проживают в нескольких населенных пунктах в Курагинском районе Красноярского края.

Красноярский край Сергей Тороп Виссарион Вадим Редькин Владимир Ведерников Церковь последнего завета Община Виссариона

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