Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый ж/д мост взамен рухнувшего

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Новый железнодорожный мост, который был построен взамен рухнувшего в июне между станциями Выходной и Кола под Мурманском, в ввели в эксплуатацию.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии, на церемонии выступил гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров. По словам Белозерова, мост уникален тем, что у него нет промежуточных опор. Кроме того, при строительстве были выбраны уникальные решения в части экологии: даже рыба (лосось, который водится в реке Кола - ИФ) сможет "точно так же двигаться, без препятствий, как и поезда".

По словам главы РЖД, ранее был запущен специальный состав для апробации системы диагностики моста.

"Мы уверены, что та гарантия, которую нам дали строители - минимум 100 лет - она точно будет выдержана", - подчеркнул он.

Грузовой поезд, который первым прошел по новому мосту, отправился из Мурманска в южном направлении.

Мост был построен за 105 дней. Он имеет 34 сваи и четыре железобетонные опоры. Испытания моста на прочность прошли 16 сентября.

Мост через реку Кола обрушился 1 июня 2020 года. В результате стала невозможной отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла, где, в частности, находятся "Мурманский морской торговый порт" и "Мурманский балкерный терминал" "Еврохима".

По словам гендиректора ОАО "РЖД", причиной обрушения моста стал паводок.